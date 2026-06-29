В Тогучине Новосибирской области откроют детский культурный центр

Детский культурно-просветительский центр откроется в Тогучине Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Строительно-ремонтные работы полностью завершены в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Новое пространство разместилось на базе детского отдела центральной библиотеки имени М. Я. Черненка. Подрядчики выполнили отделку помещений, а сотрудники приступили к расстановке новой мебели и оборудования. В центре монтируют стеллажи, столы, стулья и интерактивные комплексы, при этом книжный фонд детской литературы пополнится на 500 новых экземпляров.
Концепция центра, получившего название «Сова», выстроена на пересечении трех эпох: прошлое (чтение, творчество, мастер-классы), настоящее (прикладные навыки, интеллектуальные игры) и будущее (современные технологии, создание радиопрограмм). Такой подход позволит сочетать традиции книжной культуры с цифровыми форматами работы.
Отметим, что Тогучинская библиотека является ведущим книгохранилищем района с богатым краеведческим фондом. С 2016 года ее приоритетное направление — популяризация творческого наследия писателя-земляка Михаила Черненка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.