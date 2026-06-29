Суд заставил работодателя рассчитаться с пенсионеркой на «серой» зарплате

«Стало известно, что пенсионерка работала в компании техничкой. Трудовой договор с ней не заключали, и притом, что работала она полный день — по восемь часов ежедневно — платили ей меньше минимального размера оплаты труда», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.