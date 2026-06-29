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Суд заставил работодателя рассчитаться с пенсионеркой на «серой» зарплате

Руководство ООО «КС-Сервис» вероятно рассчитывало, что пожилая женщина не станет отстаивать свои права.

Недобросовестный волгоградский работодатель мало того, что трудоустроил пенсионерку без официального оформления, так ещё и недоплатил ей около 140 тысяч рублей.

Руководство ООО «КС-Сервис» вероятно рассчитывало, что пожилая женщина не станет отстаивать свои права. Однако всё выяснилось в ходе прокурорской проверки.

«Стало известно, что пенсионерка работала в компании техничкой. Трудовой договор с ней не заключали, и притом, что работала она полный день — по восемь часов ежедневно — платили ей меньше минимального размера оплаты труда», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокурор Советского района обратился в интересах волгоградки с исковым заявлением в суд. Его решением с компании взыскали в пользу пострадавшей недоплаченную сумму и 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Ранее стало известно, что волгоградский СК проверит отца, присвоившего пенсию за сына-инвалида.