В Прикамье число киберпреступлений снизилось на треть

По данным министерства, ущерб жителей Прикамья от кибермошенничества снизился с 1,2 млрд руб. до 940,6 млн руб. Кроме этого объем подозрительных финансовых операций сократился на 83%, а объем подозрительных платежей по счетам несовершеннолетних — на 97%. Также число подростков, вовлеченных в незаконные финансовые операции, снизилось на 87%. Всего было предотвращено преступлений в отношении 2537 жителей региона, объем предотвращенного ущерба составил 1,3 млрд руб.