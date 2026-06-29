Юные футболистки из Подмосковья стали чемпионками всероссийского турнира

Футболистки из подмосковной команды «Истра» заняли первое место на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов» в категории девочек 2015−2016 годов рождения, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир организован в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в Салавате Республики Башкортостан и собрали 16 сильнейших команд со всей страны. В групповом этапе «Истра» одержала три победы, затем обыграла «Зенит-Волгоград» в ⅛ финала и «Россиянку» из Пскова в ¼ финала. В финале подмосковные спортсменки встретились с московской «Надеждой» и победили со счетом 4:1. Всего команда забила 47 голов, пропустив только два мяча. Третье место заняла команда «Искра» из Владимирской области.
По итогам турнира лучшим игроком признана Вера Лукичева, лучшим игроком команды РФС — Лидия Лютикова, лучшим игроком команды им. Н. П. Симоняна — Дарья Яковенко. Полина Торопова стала лучшим бомбардиром.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.