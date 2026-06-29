Юные футболистки из Подмосковья стали чемпионками всероссийского турнира

Соревнования прошли в Салавате Республики Башкортостан и собрали 16 сильнейших команд со всей страны. В групповом этапе «Истра» одержала три победы, затем обыграла «Зенит-Волгоград» в ⅛ финала и «Россиянку» из Пскова в ¼ финала. В финале подмосковные спортсменки встретились с московской «Надеждой» и победили со счетом 4:1. Всего команда забила 47 голов, пропустив только два мяча. Третье место заняла команда «Искра» из Владимирской области.