Татарстан увеличил экспорт продукции АПК на 43%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана с начала 2026 года составил 190 млн долларов США, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. Рост поставок отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Экспортную деятельность в регионе ведут 90 аграрных предприятий, поставляющих продукцию в 49 стран. Основную долю занимает масложировая продукция — ее экспортировано на 129 млн долларов (рост 41,5%). Настоящий прорыв произошел в зерновом сегменте: поставки выросли более чем в 9 раз и достигли 8 млн долларов.
Фиксируется также рост экспорта масличного льна. В татарстанском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовано 13,8 тыс. тонн продукции для поставок за рубеж — на 44% больше, чем годом ранее. Основными направлениями стали Китай (более 70% поставок — 9,6 тыс. тонн), Казахстан, Польша и Белоруссия. Вся продукция прошла лабораторные исследования на безопасность и качество.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.