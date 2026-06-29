Татарстан увеличил экспорт продукции АПК на 43%

Фиксируется также рост экспорта масличного льна. В татарстанском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовано 13,8 тыс. тонн продукции для поставок за рубеж — на 44% больше, чем годом ранее. Основными направлениями стали Китай (более 70% поставок — 9,6 тыс. тонн), Казахстан, Польша и Белоруссия. Вся продукция прошла лабораторные исследования на безопасность и качество.