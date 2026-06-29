Радиомонтажница из Воронежской области победила в конкурсе профмастерства

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» прошел на АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» («ВЗПП-С») в Воронежской области. Состязания организовали по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
За звание лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры боролись пять человек — одна девушка и четверо мужчин. Участники продемонстрировали навыки поверхностного и выводного монтажа.
Победительницей признана Елена Шабунина, монтажник радиоэлектронной аппаратуры АО «ВЗПП-С». В профессии она с 2018 года, успешно прошла аттестацию и имеет 5-й квалификационный разряд. Теперь Елена представит Воронежскую область на федеральном этапе конкурса в Республике Татарстан.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.