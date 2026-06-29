Автобус № 303а «Воронеж — Латное» с 1 июля будет ходить в 4 раза чаще

С 1 июля текущего года автобусный маршрут № 303а, связывающий Воронеж с поселком Латное, кардинально изменит расписание в сторону увеличения. Как сообщили в понедельник, 29 июня, в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта, ежедневное количество рейсов вырастет с восьми до 32, то есть в четыре раза.