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Автобус № 303а «Воронеж — Латное» с 1 июля будет ходить в 4 раза чаще

Количество рейсов увеличится с 8 до 32 в сутки.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля текущего года автобусный маршрут № 303а, связывающий Воронеж с поселком Латное, кардинально изменит расписание в сторону увеличения. Как сообщили в понедельник, 29 июня, в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта, ежедневное количество рейсов вырастет с восьми до 32, то есть в четыре раза.

Плановый выпуск подвижного состава на линию также будет увеличен — до четырех автобусов одновременно. Это позволит сократить интервалы движения и разгрузить пассажиропоток в часы пик.

В министерстве пояснили, что данное решение принято в целях улучшения транспортной доступности для жителей пригородных территорий. Изменения вступают в силу уже с первого дня следующего месяца.

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