«Позитив передается зрителю»: воронежский онкоцентр встретил художников XII Всероссийского пленэра

— Этот пленэр был очень продуктивным, написано много работ, но он первый, который прошел полностью в Воронеже. Онкоцентр — это особое место, где наши картины будут востребованы, если нам удастся поймать солнце и написать их теплыми. Ведь картина — это эмоция. Художник пишет ее с чувством, проживая момент. Эмоция всегда отражается на холсте, и я верю, что позитив передается зрителю. В этом, наверное, и заключается главный лечебный эффект.