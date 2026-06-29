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Компания с беременной волгоградкой застряла на необитаемом острове

Спасатели эвакуировали людей с острова Спорный, где они собирались отдохнуть.

Спасатели эвакуировали людей с острова Спорный, где они собирались отдохнуть. По данным ГКУ «Служба спасения», сегодня, 29 июня, несколько человек, среди которых была беременная, на легкой моторной лодке переправились с правого берега Волги в Красноармейском районе ️на необитаемый остров Спорный.

Однако из-за того, что погода резко ухудшилась и поднялся сильный ветер, волгоградцы не рискнули возвращаться на этом судне из-за больших волн. И обратились за помощью к спасателям. Два человека, включая беременную женщину, были успешно доставлены на материковую часть. Медицинская помощь гражданам не потребовалась, пояснили в учреждении.

Напомним, похожая история произошла в Волгограде в апреле этого года. Тогда 6 человек, включая 5-летнего ребенка, на лодке отправились на остров Денежный, но самостоятельно вернуться назад не смогли из-за поднявшегося ветра.

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