Компания с беременной волгоградкой застряла на необитаемом острове

Однако из-за того, что погода резко ухудшилась и поднялся сильный ветер, волгоградцы не рискнули возвращаться на этом судне из-за больших волн. И обратились за помощью к спасателям. Два человека, включая беременную женщину, были успешно доставлены на материковую часть. Медицинская помощь гражданам не потребовалась, пояснили в учреждении.