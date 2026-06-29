Транспортные карты на 1−2 поездки появятся в нижегородских магазинах

Сейчас пополнить или купить транспортную карту можно в метрополитене, на Московском вокзале, ТПУ «Канавинский», в отделениях Почты России и киосках печати. С началом июля к этому списку добавятся продуктовые магазины: карты появятся сразу в двух сетях — «Смарт» и «Спар». До 1 августа их также начнут продавать в «Магните» и «Пятерочке», где процедура согласования заняла больше времени.