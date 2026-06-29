Садовничий назвал приоритетные задачи, над которыми работают ученые МГУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исследования Вселенной, человеческого мозга, квантовых технологий и новых материалов входят в число приоритетных задач, поставленных перед учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
«Наши ученые трудятся над решением самых приоритетных задач. Они изучают Вселенную, человеческий мозг, новые материалы, квантовые технологии», — сказал Садовничий, приветствуя участников торжественного собрания, посвященного выпускникам-отличникам МГУ. Праздник проходит у главного здания вуза.
Он также добавил, что все эти направления исследований ждут выпускников МГУ этого года.