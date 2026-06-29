Садовничий назвал приоритетные задачи, над которыми работают ученые МГУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исследования Вселенной, человеческого мозга, квантовых технологий и новых материалов входят в число приоритетных задач, поставленных перед учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.