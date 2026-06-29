Пауэрлифтеры из Саратовской области взяли бронзу на чемпионате России

Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Москве в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России». Два спортсмена из Саратовской области стали бронзовыми призерами, сообщили в региональном министерстве спорта.
В турнире приняли участие более 160 сильнейших спортсменов из 45 субъектов России. Саратовскую область представляли мастера спорта России Андрей Фимин и Игорь Васильчук, а также воспитанники школы олимпийского резерва.
По итогам соревнований Андрей Фимин занял третье место в весовой категории 65 кг с результатом 145 кг. Игорь Васильчук также завоевал бронзу в весовой категории 59 кг с результатом 147 кг. Подготовку спортсменов осуществлял тренер Александр Гераськин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.