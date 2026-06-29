В Калининграде задержали мошенников, продававших наркотики через чат-бот

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двух местных жителей по подозрению в мошенничестве. Подозреваемые создали чат-бота в мессенджере, через который якобы продавали запрещённые вещества. На деле они только собирали деньги, но товар не отгружали.
Потенциальных клиентов заманивали рекламой, которую сами наносили на здания и объекты в Калининграде с помощью трафаретов. Задержали молодых людей в Московском районе с поличным.
В отношении 19-летнего калининградца и его 17-летнего подельника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.