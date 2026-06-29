В Калининграде задержали мошенников, продававших наркотики через чат-бот

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двух местных жителей по подозрению в мошенничестве. Подозреваемые создали чат-бота в мессенджере, через который якобы продавали запрещённые вещества. На деле они только собирали деньги, но товар не отгружали. Потенциальных клиентов заманивали рекламой, которую сами наносили на здания и объекты в Калининграде с помощью…