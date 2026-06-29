Появились фото с места пожара под Воронежем, где погибла 80-летняя женщина

Фотографиями с места смертельного пожара в селе Трещевка Рамонского района поделились в ГУ МЧС России по Воронежской области в понедельник, 29 июня.
Напомним, что сообщение о возгорании в жилом доме на улице Урожайной поступило спасателям накануне вечером. Огонь повредил здание по всей площади. Также у дома обрушилась крыша.
В результате пожара погибла 80-летняя женщина.
Предварительная причина пожара — нарушение пожарной безопасности при курении. Сейчас проводится проверка, на месте работают дознаватели МЧС России.
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