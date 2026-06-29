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На Балткосе пенсионерка с 2012-го живёт в хибаре без света, воды и канализации: ей предлагали съехать в дом престарелых

Каждую неделю женщина ходит до парома, чтобы навестить сына в хосписе.

Источник: Клопс.ru

На Балтийской косе 88-летняя женщина живёт в аварийном доме возле КПП ракетной части. В здании нет электричества, воды и канализации. Об этом радио «Балтик Плюс» пишет в понедельник, 29 июня.

Жильё Нелли Кожуховской сняли с баланса ещё в 2012 году, с тех пор она отапливает дом дровами. После недавнего шторма стало хуже: ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Единственный близкий человек пенсионерки — сын, который после инсульта находится в хосписе в Калининграде. Чтобы увидеть его, женщина каждую неделю проходит почти 5 км до парома, иногда её подвозят местные рыбаки.

Помочь бабушке пытаются соседи. По информации издания, они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры. За эти годы пенсионерке предлагали переехать в дом престарелых, но она отказалась.

В Советске жильцы аварийного дома остались без нормального прохода после того, как работники управляющей компании снесли веранду и оставили во дворе груду кирпичей.

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