На Балткосе пенсионерка с 2012-го живёт в хибаре без света, воды и канализации: ей предлагали съехать в дом престарелых

Жильё Нелли Кожуховской сняли с баланса ещё в 2012 году, с тех пор она отапливает дом дровами. После недавнего шторма стало хуже: ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Единственный близкий человек пенсионерки — сын, который после инсульта находится в хосписе в Калининграде. Чтобы увидеть его, женщина каждую неделю проходит почти 5 км до парома, иногда её подвозят местные рыбаки.