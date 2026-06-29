Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС

«Торгово-промышленная палата Республики Крым обладает исключительной компетенцией по выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы на территории региона. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных обязательств», — говорится в сообщении.
Для получения заключения заявитель должен предоставить пакет документов, в который входят: заявление, правоустанавливающие и регистрационные документы, справка об объемах выполненных по договору обязательств, документы компетентных органов, в том числе содержащие запретительные или ограничительные меры органов власти, иные документы, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств форс-мажора.
Подать заявление и необходимые документы можно по электронной почте: crimeatpprf@yandex.ru.
В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факт введения режима ЧС может стать юридическим основанием для снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам для предпринимателей.