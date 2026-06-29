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Почти сотню мигрантов задержали во время операции в Нижегородской области

Также обнаружен иностранец, находящийся в розыске.

Источник: Живем в Нижнем

79 мигрантов задержали в Нижегородской области во время операции «Нелегал» с 1 по 10 июня. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Во время проверок правоохранители обнаружили 1120 нарушений законодательства в области миграции, 90 иностранцев доставляли в территориальные органы. Нашли также одного мигранта, который находился в федеральном розыске.

Чаще всего нарушители пренебрегали правилами въезда, незаконно работали или находились на миграционном учете фиктивно. В итоге 190 граждан выдворят из страны, четверых депортируют, еще 218 отказали во въезде.

Госавтоинспекторы выявили 32 административных правонарушения, которые совершили водители-мигранты.

По статьям о незаконной миграции, фиктивной регистрации по месту жительства и фиктивной постановке не учет зарегистрировано 98 материалов, возбуждено 61 уголовное дело.