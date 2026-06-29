Делегация Прикамья приняла участие в съезде партии «Единая Россия»

В Москве 28 июня состоялся XXIII съезд партии «Единая Россия». В нем приняли участие делегаты со всей страны. Делегацию Пермского края возглавил глава региона, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин.
Съезд принял ряд ключевых решений, определивших вектор дальнейшей работы и участие партии в федеральной избирательной кампании. В число главных вопросов повестки вошло формирование федерального списка кандидатов в депутаты Госумы 9-го созыва, а также выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Делегаты съезда также рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в Устав партии. Отдельное внимание они уделили разработке предвыборной программы «Единой России» на выборах депутатов Госдумы. Документ отражает приоритеты партии и предложения по решению наиболее значимых для граждан вопросов.
Дмитрий Махонин отметил, что предстоящие в сентябре выборы являются важным этапом для Прикамья. Жители региона выберут депутатов сразу трех уровней — Государственной думы РФ, краевого Законодательного собрания края, а также местных органов власти, которые будут представлять их интересы в ближайшие пять лет.
Прикамье сформировало сильную команду из 271 кандидата от партии «Единая Россия» на выборах 2026 года. Их выбрали более 125 тыс. жителей Прикамья во время предварительного голосования.
«Сейчас формируем новую Народную программу партии “Единая Россия” на ближайшие 5 лет. В ее основе, конечно, предложения наших земляков. Особое внимание уделяем предприятиям края. Ведь именно сильная промышленность — залог развития края и благополучия каждой нашей семьи. Настраиваю кандидатов вести открытый и честный диалог с избирателями. Нам есть, о чем говорить. Есть конкретные результаты работы: новые школы и детские сады, современные медицинские объекты, дороги, общественный транспорт, газификация. Постоянная поддержка наших бойцов в зоне спецоперации и помощь братскому Северодонецку», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев рассказал о подготовке к избирательной кампании в Пермском крае. По его словам, в Прикамье «Единая Россия» реализуется проект «Добрые дела». В его рамках решаются актуальны проблемы земляков — от ремонта дворовых территорий до адресных проблем наших жителей.
«Сегодня на съезде мы синхронизируем наши региональные проекты с федеральной линией», — пояснил Вячеслав Григорьев.
Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что новая Народная программа партии продолжит формироваться на основе предложений жителей регионов. Ее главным принципом остается решение конкретных вопросов, которые волнуют людей.
«Народная программа — это не декларация и не набор общих лозунгов. Это документ, который рождается из предложений миллионов граждан и становится основой государственных решений. Именно такой подход позволил реализовать целый ряд важных инициатив: расширить меры поддержки семей с детьми, продлить семейную ипотеку и программу материнского капитала, увеличить минимальный размер оплаты труда, возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, существенно усилить поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — уверен Антон Немкин.
В состав делегации от Пермского края на съезд партии «Единая Россия» также вошли делегаты, избранные в ходе проведения I этапа Конференции регионального отделения: исполнительный секретарь местного отделения партии Октябрьского округа Ольга Вшивцова; заместитель руководителя — начальник отдела партийного строительства Регионального исполнительного комитета Партии Арсений Коротовских; секретарь местного отделения партии Чернушинского округа Любовь Кузнецова; заместитель председателя Пермской гордумы, координатор партийного проекта «Мир возможностей» в Пермском крае Максим Спиридонов; главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Пермском крае Григорий Цепаев.
Делегатами съезда партии также стали член Бюро Высшего совета партии Андрей Климов, члены Генерального совета партии Андрей Жуков и Денис Катаев.