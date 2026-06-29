Арбитраж не дал сменить прописку подшипниковому заводу, оставив долги в Волгограде

Проверки завода стартовали ещё восемь лет назад. В период с 2018 по 2022 годы ревизоры и вскрыли теневые схемы коммерсантов. По версии налоговиков, АО «ППЗ» завышало расходы, заключая недостоверные контракты с близкими организациями, которые в реальности свою деятельность не осуществляли. В результате искусственного завышения трат предприятие снижало налоговую базу, а также неправильно уплачивало НДФЛ.