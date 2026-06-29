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Белгидромет назвал город Беларуси, где зафиксирован температурный экстремум

Синоптики сказали, в каком городе Беларуси побит абсолютный температурный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси из-за наступившей аномальной жары фиксируются новые температурные рекорды, пишет БелТА.

Так, 29 июня в Пинске побит абсолютный рекорд Беларуси. В этом районном центре на Брестчине зафиксировали +39,4 градуса уже в 14.20.

Более близкий температурный экстремум за весь период наблюдений ранее регистрировали в Гомеле. Где 8 августа 2010 года в Гомеле — +38,9 градуса. А перед этим экстремумом были +38 градусов 20 августа 1946 на станции Василевичи.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда закончится жара в Беларуси.

Еще синоптик Дмитрий Рябов объяснил, ждать ли белорусам облегчения после тропической жары на неделе с 29 июня по 5 июля.

Тем временем в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.