Как отличники-перфекционисты добавляют стресса всем остальным

Это большое откровение для многих, но школьная математика и олимпиадная математика — не одно и тоже. Они как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. В школе учитель занят тем, что пытается вдолбить основы 30 ученикам, где пять спят на задней парте, 10 не понимают базу, восемь человек считают себя гуманитариями, а трое — квадроберами. Оставшиеся немногие пытаются понять. Один из класса понимает все — это отличник. Олимпиадная математика, которая дает возможность получить 100 баллов, — это дополнительные занятия. Или это очень сильная школа с упором на предмет. Но отбор в такие школы зачастую бывает по 12 человек на место.