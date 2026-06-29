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Калининградский Музей Мирового океана получил особый статус

Решение открывает доступ к дополнительным мерам господдержки.

Источник: Клопс.ru

Музей Мирового океана отнесли к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Об этом пресс-служба правительства Калининградской области пишет в понедельник, 29 июня.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал накануне. Новый статус даёт музею высшую категорию охраны и учёта, а также право на особые формы господдержки. Юридические, финансовые и материальные условия для сохранности коллекций и фондов таких учреждений обеспечивает федеральное правительство. Депозитарием Государственного свода особо ценных объектов выступает Минкультуры России.

Организации из этого перечня могут представлять от имени страны для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Государственный свод уже входят Эрмитаж, Большой театр, Московская консерватория имени Чайковского, МГУ имени Ломоносова и другие значимые учреждения.

В Музее Мирового океана появились эффектные рыбы, которых в море лучше обходить стороной.