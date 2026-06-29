Калининградский Музей Мирового океана получил особый статус

Организации из этого перечня могут представлять от имени страны для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Государственный свод уже входят Эрмитаж, Большой театр, Московская консерватория имени Чайковского, МГУ имени Ломоносова и другие значимые учреждения.