Первомайское предприятие заплатит 1,5 млн рублей за загрязнение реки Умочь

Суд взыскал с муниципального предприятия «Радуга» из города Первомайск более 1,5 миллиона рублей за ущерб, причинённый реке Умочь. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.