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Из «Артека» эвакуировали 41 школьника из Ростовской области

Из международного детского центра «Артек» в Крыму вывезли 41 школьника из Ростовской области. Решение об эвакуации принято правительством Ростовской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Из международного детского центра «Артек» в Крыму вывезли 41 школьника из Ростовской области. Решение об эвакуации принято правительством Ростовской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть детей по согласованию с родителями уже направлена в лагеря Анапы», — цитирует ведомство министра образования региона Викторию Чернышову.

На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Республики Крым и Севастополя введен 26 июня.

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