«Газпром газораспределение Воронеж» займет 114 млн рублей на строительство сетей

По данным Rusprofile, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 1998 года для распределения газообразного топлива по газораспределительным сетям. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Выручка за 2025 год составила 6,79 млрд, чистая прибыль — 437,2 млн руб. Стоимость чистых активов общества, по данным на 30 июня, составляет 8,25 млрд руб.