Шестерых пострадавших при ракетном ударе выписали из больницы

Ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе ВСУ нанесли в ночь на субботу. Двое работников завода погибли — тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь накануне вечером. Еще одиннадцать сотрудников пострадали.