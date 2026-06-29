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Шестерых пострадавших при ракетном ударе выписали из больницы

Шестерых пострадавших во время ракетной атаки волгоградцев выписали из больницы. Остальные заводчане постепенно.

Шестерых пострадавших во время ракетной атаки волгоградцев выписали из больницы. Остальные заводчане постепенно идут на поправку.

— Шесть человек выписаны. Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение, — рассказали в областном комитете здравоохранения.

Еще один серьезно пострадавший заводчанин продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Однако сегодня врачи говорят о пациенте с большим оптимизмом, называя его состояние стабильным.

Ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе ВСУ нанесли в ночь на субботу. Двое работников завода погибли — тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь накануне вечером. Еще одиннадцать сотрудников пострадали.