Сергей Куфлин проиграл суд с нижегородской мэрией по сносу дома

Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Нижнего Новгорода к застройщику Сергею Куфлину. Его обязали в течение полутора лет в случае вступления решения в законную силу снести трехэтажный дом на Шатковской улице либо привести его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ответчику было отказано в признании права собственности на самовольную постройку, с него решили взыскать 261,5 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу и 50 тыс. руб. госпошлины.