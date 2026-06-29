СК сказал, с чего начался крупный пожар в жилом доме на улице Ленина в Минске

В Следственном комитете сделали первое заявление о крупном пожаре в центре Минска на улице Ленина, 9, передает БелТА.
В СК рассказали, что 28 июня около 18.40 в офисном помещении, которое располагается в шестиэтажном доме по улице Ленина, 9, появился запах гари. Директор одной из компаний, почувствовав запах возгорания, позвонил в МЧС. Но огонь вскоре охватил весь мансардный этаж.
В итоге площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар только около 03.00 и до утра проливали и разбирали элементы кровли. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
— На месте продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением экспертов-пожаротехников. Фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы, — прокомментировали в СК.
Еще в ведомстве уточнили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены во время проверки СК.
Здесь «Комсомолка» 28 июня рассказывала, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска.
Тем временем власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара: «Кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков». Еще Мингорисполком сказал о компенсациях жильцам дома на Ленина, 9 после пожара.
А еще мы писали, что жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия: «Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь».