Нижегородским педагогам скорректировали размер компенсационных выплат

В перечень компенсационных выплат также внесено множество корректировок. В частности, за работу в дошкольных и образовательных учреждениях, реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ выплата составит 15−20% от должностного оклада. За работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрена двадцатипроцентная выплата. За работу в региональных образовательных центрах опережающего развития для педагов и иных работников, обеспечивающих образовательную деятельность предусмотрена выплата в размере 40%.