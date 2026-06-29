Нижегородским педагогам скорректировали размер компенсационных выплат

Правительство Нижегородской области внесло изменения в Положение об оплате труда работников государственных образовательных организаций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно внесенным изменениям, месячная зарплата учителей, отработавших положенные часы, должна быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Однако при доведении зарплаты до установленного МРОТ не будут учитываться выплаты за сверхурочную работу, работа в ночное время, выходные и праздничные дни, выплаты за совмещение должностей, а также за дополнительные виды работ, связанные с образовательной деятельностью.
В перечень компенсационных выплат также внесено множество корректировок. В частности, за работу в дошкольных и образовательных учреждениях, реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ выплата составит 15−20% от должностного оклада. За работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрена двадцатипроцентная выплата. За работу в региональных образовательных центрах опережающего развития для педагов и иных работников, обеспечивающих образовательную деятельность предусмотрена выплата в размере 40%.
Ранее сообщалось, что передовой опыт Минобра Нижегородской области представили на федеральном уровне.