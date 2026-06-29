Строительство очистных сооружений завершилось в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Резиденты ОЭЗ могут снизить налоговую ставку на прибыль, это позволяют преференциальные условия. Так, с 25% до 2% первые 5 лет, до 5% — следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы. Также резиденты могут освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.