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Екатеринбургскому зоопарку подарили рысь из Перми

В МБУК «Екатеринбургский зоопарк» доставлена рысь Веснушка, сообщает пресс-служба учреждения. Ее подарил Пермский зоопарк в честь 95-летия зоопарка свердловской столицы. На это обратило внимание издание «Ъ-Урал».

Источник: Коммерсантъ

В МБУК «Екатеринбургский зоопарк» доставлена рысь Веснушка, сообщает пресс-служба учреждения. Ее подарил Пермский зоопарк в честь 95-летия зоопарка свердловской столицы. На это обратило внимание издание «Ъ-Урал».

Веснушка родилась 20 мая 2025 года. «После обязательного карантина она уже вышла на экспозицию и начала исследовать новую территорию. Она живет в уютном вольере с гамаками, игрушками и канатами», — подчеркнули в пресс-службе МБУК.

Рысь — единственный представитель кошачьих, обитающий далеко на севере, и единственная дикая кошка на Урале. Является типичным крупным хищником тайги.