Билеты на Суперкубок России в Нижнем Новгороде будут продавать порционно

Билеты на Суперкубок России по футболу (0+), который пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород», будут появляться в несколько волн. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.
Первая партия билетов закончилась через час после объявления старта продаж. Пока в продаже были билеты только на некоторые трибуны в секторе C.
«Следите за обновлениями на официальных ресурсах OLIMPBET Суперкубка России — всю актуальную информацию о поступлении билетов мы будем публиковать там», — ответили представители союза на вопросы болельщиков о том, когда в продаже будут билеты на другие сектора.
При покупке билетов стоит помнить, что сектор B выделили для фанатов «Зенита», а сектор D — для поклонников «Спартака». Стадион рассчитан на 45 000 человек.