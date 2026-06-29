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Билеты на Суперкубок России в Нижнем Новгороде будут продавать порционно

Первые билеты раскупили в течение часа.

Источник: Живем в Нижнем

Билеты на Суперкубок России по футболу (0+), который пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород», будут появляться в несколько волн. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.

Первая партия билетов закончилась через час после объявления старта продаж. Пока в продаже были билеты только на некоторые трибуны в секторе C.

«Следите за обновлениями на официальных ресурсах OLIMPBET Суперкубка России — всю актуальную информацию о поступлении билетов мы будем публиковать там», — ответили представители союза на вопросы болельщиков о том, когда в продаже будут билеты на другие сектора.

При покупке билетов стоит помнить, что сектор B выделили для фанатов «Зенита», а сектор D — для поклонников «Спартака». Стадион рассчитан на 45 000 человек.