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SZ: Польша требует от Германии 10 тыс. злотых ежегодно для жертв нацистского режима

Варшава сообщила Берлину, что считает ежегодные выплаты в размере 10 тыс. злотых (2300 евро) «приемлемой компенсацией» для ныне живущих польских жертв нацистского режима.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польские политики в последние годы неоднократно подчеркивали, что Германия должна выплатить репарации их стране за преступления нацистской Германии во время Второй мировой войны, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Весной 2026 года Варшава уточнила сумму компенсации, которую живые жертвы нацизма должны ежегодно получать от Германии. По оценкам польских властей, речь идет о 50 тыс. человек, но ежемесячно умирает в среднем по тысяче человек, утверждает SZ.

Два месяца назад, по данным издания, в правительстве Германии состоялось совещание по вопросу возмещения ущерба Польше. На нем присутствовали глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, министр внутренних дел Александр Добриндт и министр финансов Ларс Клингбайл.

По словам осведомленных источников, участники встречи опасались, что они создадут юридический прецедент, после чего аналогичные требования последуют и от других стран, пострадавших от Третьего рейха.

Кроме того, обсуждалась «сложная ситуация» с государственным бюджетом ФРГ.

По подсчетам SZ, репарации Польше обойдутся Германии в 300 млн евро, если Берлин согласится на требования Варшавы. Самые большие репарации будут выплачены в первый год — около 100 млн евро.

Официально Германия считает, что требование о репарациях не имеет юридической основы.

Однако в 2024 году канцлер Олаф Шольц выразил готовность пойти на такой «гуманитарный жест». Берлин тогда предложил выделить 200 млн евро, но премьер-министр Польши Дональд Туск счел эту сумму недостаточной.

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