SZ: Польша требует от Германии 10 тыс. злотых ежегодно для жертв нацистского режима

Весной 2026 года Варшава уточнила сумму компенсации, которую живые жертвы нацизма должны ежегодно получать от Германии. По оценкам польских властей, речь идет о 50 тыс. человек, но ежемесячно умирает в среднем по тысяче человек, утверждает SZ.
Два месяца назад, по данным издания, в правительстве Германии состоялось совещание по вопросу возмещения ущерба Польше. На нем присутствовали глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, министр внутренних дел Александр Добриндт и министр финансов Ларс Клингбайл.
Кроме того, обсуждалась «сложная ситуация» с государственным бюджетом ФРГ.
По подсчетам SZ, репарации Польше обойдутся Германии в 300 млн евро, если Берлин согласится на требования Варшавы. Самые большие репарации будут выплачены в первый год — около 100 млн евро.
Однако в 2024 году канцлер Олаф Шольц выразил готовность пойти на такой «гуманитарный жест». Берлин тогда предложил выделить 200 млн евро, но премьер-министр Польши Дональд Туск счел эту сумму недостаточной.