Липецкий суд признал банкротом подрядчика воронежской особой экономзоны

По информации Rusprofile, ООО «РСК Регион» было зарегистрировано в Липецке в марте 2015 года. Фирма занимается специализированными строительными работами. С момента основания и по настоящее время компанией руководит Михаил Стукалин, который также является ее единственным учредителем. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка компании составила 6,5 млн руб., что на 93,8% меньше, чем в 2024-м (105 млн руб.). При этом чистый убыток сократился с 36,3 до 30,5 млн руб.