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Беспрозванных поздравил кораблестроителей региона с профессиональным праздником

Слова благодарности прозвучали 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 июня, губернатор Алексей Беспрозванных поздравил трудовые коллективы предприятий судостроения и судоремонта: инженеров, конструкторов, ученых и рабочих разных специальностей.

«Спасибо вам за самоотверженный и ответственный труд, высокий уровень мастерства!» — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Поздравления сегодня принимают работники Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь», судоремонтного завода «Преголь», 33 го судоремонтного завода, Светловского судоремонтного завода, «Ушаковских верфей» и других предприятий отрасли.

Особые слова прозвучали в адрес ветеранов отрасли и представителей трудовых династий.