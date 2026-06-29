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Из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку» 12 июля

Изменения связаны с празднованием Дня города и Дня рыбака в Пионерском.

Из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку» 12 июля. Поезд сделает остановку в Пионерском. Об этом сообщается на сайте КЖД.

Изменения в расписании связаны с празднованием Дня города и Дня рыбака в Пионерском. В этот день отменят электропоезд, отправляющийся из Светлогорска 11 июля в 22:40. Вместо него назначат «Ласточку» в 00:15 12 июля. Поезд проследует со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала со всеми остановками.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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