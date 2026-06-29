Из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку» 12 июля

Изменения в расписании связаны с празднованием Дня города и Дня рыбака в Пионерском. В этот день отменят электропоезд, отправляющийся из Светлогорска 11 июля в 22:40. Вместо него назначат «Ласточку» в 00:15 12 июля. Поезд проследует со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала со всеми остановками.