Из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку» 12 июля. Поезд сделает остановку в Пионерском. Об этом сообщается на сайте КЖД.
Изменения в расписании связаны с празднованием Дня города и Дня рыбака в Пионерском. В этот день отменят электропоезд, отправляющийся из Светлогорска 11 июля в 22:40. Вместо него назначат «Ласточку» в 00:15 12 июля. Поезд проследует со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала со всеми остановками.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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