В Курской области школу за 973 млн построит КПД имени Дериглазова

Согласно порталу госзакупок, торги на строительство Новопоселеновской школы в Курском районе объявлялись шесть раз с мая 2025 года. Первый контракт с начальной ценой 887,1 млн руб. был приостановлен из-за жалоб московского ООО «Люкстройинвест» Тамары Васильевой и Алексея Лукманова и крымского ООО «Южная строительная компания» Сергея Бочана, Дмитрия Борисова и Дениса Козлова. Заявители считали отклонение своих заявок неправомерным, однако ФАС признала обе жалобы необоснованными. При этом в ходе проверки антимонопольная служба выявила нарушения в действиях заказчика и комиссии: некорректный проект контракта, ошибки в оформлении протоколов и неправомерное признание заявки одного из участников, наименование которого не разглашается, соответствующей требованиям. Заказчику и комиссии выдано предписание об устранении нарушений. В итоге торги признаны несостоявшимися — на них подали лишь одну заявку, отвечающую всем условиям. Второй контракт при той же начальной цене выиграло московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» (учредитель не раскрывается), предложив цену в 882,6 млн руб., однако он был расторгнут в январе 2026 года в одностороннем порядке — подрядчик не выполнил свои обязательства. Фактическая оплата составила 7,1 млн руб. Еще три конкурса с начальной ценой 973,3 млн руб. были отменены или не состоялись.