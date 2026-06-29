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В Челябинской области после пропажи туристки во время сплава завели дело

В Челябинской области ищут женщину, пропавшую во время сплава на сапбордах по реке Ай. Инцидент произошел 28 июня, когда группа из 15 туристов отправилась в организованный тур. Предположительно, сапборд участницы перевернулся, и сильное течение помешало ей выбраться.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области начали расследование по факту исчезновения женщины во время сплава на сапбордах по реке Ай. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, 28 июня группа из 15 человек отправилась в организованный сплав на сапбордах. В какой-то момент одна из участниц отстала от основной группы. Предполагается, что ее сапборд перевернулся, женщина оказалась в воде и из-за сильного течения не смогла самостоятельно выбраться на берег. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. В поисках задействованы сотрудники экстренных служб, которые обследуют акваторию и прибрежную зону, в том числе с применением квадрокоптеров.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). Установлено, что организатором сплава выступал индивидуальный предприниматель, предоставивший туристам оборудование.

СК