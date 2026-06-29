В Челябинской области после пропажи туристки во время сплава завели дело

По предварительным данным, 28 июня группа из 15 человек отправилась в организованный сплав на сапбордах. В какой-то момент одна из участниц отстала от основной группы. Предполагается, что ее сапборд перевернулся, женщина оказалась в воде и из-за сильного течения не смогла самостоятельно выбраться на берег. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. В поисках задействованы сотрудники экстренных служб, которые обследуют акваторию и прибрежную зону, в том числе с применением квадрокоптеров.