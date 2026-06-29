Политолог назвал главную интригу саммита НАТО в Анкаре

Европейские политики, как отметил эксперт, связывают с участием главы Белого дома в мероприятии в Анкаре особые надежды. Они рассчитывают на личный разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Все ожидания европейцев сводятся к тому, что на саммите они будут «облизывать» Трампа, восхвалять его за успехи в Иране и настаивать на том, чтобы он сосредоточился на украинском направлении и усилил помощь Киеву.
Политолог напомнил, что европейские политики уже сейчас докладывают: Трамп якобы пересмотрел свое отношение к конфликту на Украине и размышляет о поставках ракет или выдаче лицензии на их производство.
«Если президент США на саммит не приедет, то повестка будет рассматриваться по-другому. Поэтому ответить на вопрос, будет ли Трамп участвовать в саммите или нет, мы сможем только после 4 июля, когда пройдут празднования 250-летия Соединенных Штатов. Также все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Ранее заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер выступил с обращением к участникам предстоящего саммита, который пройдет в Анкаре