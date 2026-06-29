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Политолог назвал главную интригу саммита НАТО в Анкаре

Главная интрига предстоящего саммита НАТО в Анкаре — это визит президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов. По его словам, именно от участия американского лидера зависит, как пройдет встреча и какие решения будут приняты.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейские политики, как отметил эксперт, связывают с участием главы Белого дома в мероприятии в Анкаре особые надежды. Они рассчитывают на личный разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Все ожидания европейцев сводятся к тому, что на саммите они будут «облизывать» Трампа, восхвалять его за успехи в Иране и настаивать на том, чтобы он сосредоточился на украинском направлении и усилил помощь Киеву.

Политолог напомнил, что европейские политики уже сейчас докладывают: Трамп якобы пересмотрел свое отношение к конфликту на Украине и размышляет о поставках ракет или выдаче лицензии на их производство.

«Если президент США на саммит не приедет, то повестка будет рассматриваться по-другому. Поэтому ответить на вопрос, будет ли Трамп участвовать в саммите или нет, мы сможем только после 4 июля, когда пройдут празднования 250-летия Соединенных Штатов. Также все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер выступил с обращением к участникам предстоящего саммита, который пройдет в Анкаре 7—8 июля. Стрингер призвал альянс продемонстрировать единство, нарастить военные бюджеты и подтвердить поддержку Украины. Об этом сообщает Associated Press.

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