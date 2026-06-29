Политолог назвал главную интригу саммита НАТО в Анкаре

Европейские политики, как отметил эксперт, связывают с участием главы Белого дома в мероприятии в Анкаре особые надежды. Они рассчитывают на личный разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Все ожидания европейцев сводятся к тому, что на саммите они будут «облизывать» Трампа, восхвалять его за успехи в Иране и настаивать на том, чтобы он сосредоточился на украинском направлении и усилил помощь Киеву.