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В Ростове продают гостиницу на Большой Садовой

Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

Здание бывшей гостиницы выставили на продажу за 295 млн рублей. Объект площадью 6,8 тыс. квадратных метров расположен в самом центре донской столицы по адресу Большая Садовая, 62.Продавец уверяет, что помещение можно использовать не только для восстановления гостиничного бизнеса, но и под частную клинику, учебный центр или другие проекты. Внутри сохранились просторная входная группа с зоной ресепшен, гостиничные номера и внутренний дворик.