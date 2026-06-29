В Ростове продают гостиницу на Большой Садовой

Здание бывшей гостиницы выставили на продажу за 295 млн рублей. Объект площадью 6,8 тыс. квадратных метров расположен в самом центре донской столицы по адресу Большая Садовая, 62.Продавец уверяет, что помещение можно использовать не только для восстановления гостиничного бизнеса, но и под частную клинику, учебный центр или другие проекты. Внутри сохранились просторная входная группа с зоной ресепшен, гостиничные номера и внутренний дворик.