Калининградские родители составили антирейтинг профессий для своих детей

Реже в ответах встречались артисты, официанты, грузчики и курьеры — каждый из этих вариантов набрал по 2%. Юристов упомянул 1% опрошенных. В то же время 13% калининградских родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребёнка.