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Калининградские родители составили антирейтинг профессий для своих детей

Карьерные риски мужчины и женщины оценивают по-разному.

Источник: Клопс.ru

Жители Калининграда чаще всего не хотят, чтобы их дети становились дворниками, рабочими, полицейскими и чиновниками. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в понедельник, 29 июня.

Профессию дворника главным нежелательным вариантом назвали 11% респондентов. Рабочие специальности не устроили бы 8% опрошенных, ещё по 6% выступили против карьеры в полиции и госслужбе.

Работой уборщика, продавца, учителя или воспитателя детей не хотят пугать по 4% участников опроса. Столько же родителей выступили против военной карьеры. По 3% респондентов не пожелали бы детям будущего бухгалтера, медика, блогера, водителя или менеджера.

Реже в ответах встречались артисты, официанты, грузчики и курьеры — каждый из этих вариантов набрал по 2%. Юристов упомянул 1% опрошенных. В то же время 13% калининградских родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребёнка.

В исследовании говорится, что мужчины чаще женщин не хотят, чтобы дети становились чиновниками, полицейскими или водителями. Матери больше тревожатся из-за перспективы работы ребёнка разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

Опрос проводили с 15 по 19 июня 2026 года.

В Калининграде 68% родителей выпускников не одобряют ЕГЭ. По мнению некоторых, главный стресс создаёт не сам экзамен, а то, как школьников им пугают.

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