Прицел на карьеру: почему абитуриенты выбирают «Профессионалитет»

Все больше компаний в регионах напрямую сотрудничает с образовательными учреждениями. А в Оренбургской области к этой работе также подключились кадровые центры «Работа России». Чтобы помочь абитуриентам, в 2025 году служба занятости запустила в регионе акцию «Я выбираю целевое», к которой уже присоединились 4,5 тыс. человек. На профориентационных встречах ученикам 8−11-х классов рассказали о преимуществах целевого обучения. Кроме того, ребят познакомили с предприятиями региона, которые готовы вкладывать средства, время и силы в обучение своих работников.