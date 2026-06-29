Прицел на карьеру: почему абитуриенты выбирают «Профессионалитет»

Возможность отучиться и сразу начать работать по специальности — одно из главных преимуществ колледжей «Профессионалитета» нацпроекта «Молодёжь и дети». Они плотно сотрудничают с компаниями-работодателями, напрямую участвующими в подготовке студентов, причем основной акцент — на практике.
Кроме того, еще при подаче документов в колледж или техникум ребята могут выбрать обучение по целевому договору. Это означает, что на выпускном у молодого специалиста будет не только диплом, но уже и контракт на работу. Подробнее о том, почему целевая подготовка с каждым годом становится популярнее, в нашем материале.
С гарантией трудоустройства.
Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала 20 июня. Абитуриенты могут подать необходимые бумаги лично, по почте или воспользоваться единым электронным способом отправки документов — «Поступление в СПО онлайн» на портале госуслуг. При этом они вправе отправить заявление не только на бюджет, платное обучение, но и на целевые места, выделенные под конкретные заказы компаний. Сегодня за счет будущих работодателей в колледжах и техникумах уже учится свыше 117 тыс. студентов.
Сегодня «Профессионалитет» объединяет 1730 колледжей, техникумов в 86 регионах, а также более 3 тысяч предприятий и госкорпораций.
Если абитуриента, претендующего на целевое место, зачислят, то ему предстоит заключить специальный договор. С 2026 года он дает приоритет при поступлении в колледжи и техникумы. Подобное решение обусловлено в том числе популярностью среднего профессионального образования среди молодежи.
«Конкурс при поступлении в колледжи и техникумы в среднем составляет 3−4 человека на место, а в некоторых учреждениях — 18. Особую роль в повышении востребованности СПО играет проект “Профессионалитет”, который в 2025 году стал частью нацпроекта “Молодёжь и дети”. Он позволяет получить две или три квалификации и гарантирует трудоустройство», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Сегодня «Профессионалитет» объединяет 1730 колледжей, техникумов в 86 регионах, а также более 3 тыс. предприятий и госкорпораций, включая «Ростех», «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», ОАО «РЖД». Они берут перспективных студентов на практику, а лучших из лучших — на работу. Подробнее о программе, учебных заведениях и предприятиях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ.
Кроме компаний, будущим абитуриентам активно помогают кадровые центры. Их специалисты рассказывают старшеклассникам о возможностях учебы за счет целевого договора. Подыскать подходящие предложения можно на платформе «Работа России».
Индивидуальный карьерный план.
В Нижегородской области по целевым договорам в колледжах и техникумах уже учатся свыше двух тысяч студентов. Большинство из них выбрали Выксунский металлургический колледж, где в 2022 году открыли кластер «Профессионалитета». Особенно популярны такие направления, как электро- и теплоэнергетика, технология наземного транспорта, машиностроение.
«Целевой договор для студента системы СПО — это гарантия первого рабочего места и возможность учиться по индивидуальному треку. Предприятие-заказчик заинтересовано в качестве подготовки, поэтому студенты получают актуальные знания, проходят практику на реальном производстве и к моменту выпуска становятся ценными кадрами», —отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Все больше компаний в регионах напрямую сотрудничает с образовательными учреждениями. А в Оренбургской области к этой работе также подключились кадровые центры «Работа России». Чтобы помочь абитуриентам, в 2025 году служба занятости запустила в регионе акцию «Я выбираю целевое», к которой уже присоединились 4,5 тыс. человек. На профориентационных встречах ученикам 8−11-х классов рассказали о преимуществах целевого обучения. Кроме того, ребят познакомили с предприятиями региона, которые готовы вкладывать средства, время и силы в обучение своих работников.
«Проводим регулярные встречи с молодыми людьми и работодателями, на которых вместе обсуждаем условия сотрудничества и перспективы для обеих сторон. Такой подход гарантирует, что завтрашние студенты получат объективную картину. Они знают не только о социальных гарантиях и льготных условиях, но и о своих обязательствах», — поделился директор кадрового центра «Работа России» Оренбургской области Сергей Латышев.
Целевой договор для студента системы СПО — это гарантия первого рабочего места и возможность учиться по индивидуальному треку.
Уверенные планы на будущее.
Преимущества целевого договора оценили оренбургские студенты Екатерина Мамыкина и Адам Кондратюк. Молодые люди учатся в колледже по специальности «металлургия цветных металлов» и уже работают на Медногорском медно-серном комбинате. В 2025 году Екатерину взяли на должность лаборанта химического анализа в цехе серной кислоты. Сегодня девушка грамотно выполняет свои рабочие обязанности и параллельно заканчивает четвертый курс. Адам устроился конвертерщиком второго разряда в медеплавильном цехе. После выпуска он планирует продолжить трудиться на комбинате.
Развитие образовательных площадок, где раскрываются таланты, создание условий для самореализации — ключевые задачи нацпроекта «Молодёжь и дети». В его состав входит ряд федеральных проектов, в числе которых и «Профессионалитет». Он направлен на обновление системы среднего профессионального образования и ее адаптацию к требованиям рынка труда и современным вызовам экономики. По «Профессионалитету» студенты с участием будущих работодателей строят индивидуальные карьерные траектории, получают корпоративные стипендии, проходят практику на предприятиях, а после выпуска гарантированно находят работу. В регионах создан 601 кластер «Профессионалитета», который охватывает 24 ключевые отрасли экономики.