Очереди с пустыми баками: топливный кризис докатился до Калининграда

Стоит отметить, что топливный кризис уже случался в Калининградской области в 2012 году, в 2025 году отмечались перебои с поставками бензина АИ-95 на некоторых заправках. На этот раз кризис отмечается во многих российских регионах. Если в Крыму он был связан с проблемами поставок по сухопутному пути через новые территории, то в других регионах, как утверждают региональные власти, основная проблема — ажиотажный рост спроса на фоне информационного давления. Автомобилисты, опасаясь возможных перебоев с топливом, начали заправлять полные баки и канистры, что увеличило среднее потребление. Отметим, что накануне на проблему обратил внимание президент Путин. Он заявил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны используются по максимуму, запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.