Очереди с пустыми баками: топливный кризис докатился до Калининграда

Топливный кризис докатился до Калининградской области 24−25 июня — по оценкам региональных властей, потребление бензина возросло в два раза. Резко возросший спрос вполне ожидаемо привел к дефициту и очередям на АЗС. Корреспонденты «Нового Калининграда» вечером в воскресенье, 28 июня, провели очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях, а в первой половине понедельника, 29 июня, пешком обошли некоторые заправки в Московском районе и в районе Горького и Сельмы.
25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Однако предотвратить его не удалось: в выходные на многих АЗС бензина уже не было, на остальных образовались очереди автомобилистов.
На традиционный еженедельный мониторинг цен на топливо в воскресенье, 28 июня, корреспондент «Нового Калининграда» отправился на автомобиле. Однако в этот раз объехать все семь заправок не удалось: из четырех посещенных АЗС бензин оказался только на «Лукойле», где выстроилась очередь длиной около 500−600 метров. Заправиться в других местах было невозможно, топлива в баке автомобиля не хватило, чтобы доехать до остальных трех АЗС, которые обычно участвуют в мониторинге.
На АЗС «Р&Н» на проспекте Победы, 182, бензина АИ-92 и АИ-95 не было. В продаже оставалось только дизельное топливо, которое за неделю подорожало сразу на 15 ₽ — до 99,99 рубля за литр.
На «Лукойле» стоимость АИ-95 выросла на 10 копеек — до 73,05 рубля за литр. Цена АИ-92 во время мониторинга не изменилась, бензин продавался по 69,04 рубля. Дизельное топливо также подорожало на 40 копеек — до 81,73 рубля за литр либо до 76,73 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».
На АЗС «Балтнефть» на проспекте Мира, 151, топлива в наличии также не оказалось. На стеле стоимость всех видов топлива была указана как нулевая.
Аналогичная ситуация наблюдалась и на АЗС «Сургутнефтегаз» на проспекте Победы, 221А. На табло были указаны нулевые цены на все виды топлива, бензин и дизель отсутствовали.
Таким образом, на момент мониторинга бензин отпускался только на одной из четырех посещенных АЗС. При этом именно там наблюдалась самая большая очередь — автомобили растянулись примерно на полкилометра. Проверить ситуацию на остальных традиционно участвующих в мониторинге заправках «Идель», «Тебойл» и «Народная заправка» в воскресенье не удалось.
Подробная динамика цен в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 28 июня, ниже — 22 июня.
АЗС.
АИ-95.
АИ-92.
ДТ.
Р&Н.
проспект Победы, 182.
-
(-).
-
-
(-).
-
99,99.
(+15 ₽).
84,99.
«Лукойл».
проспект Мира, 166.
73,05.
(+0,10 ₽).
72,95.
-
(-).
69,04.
81,73/76,73*
(+0,40 ₽).
81,33/76,33*
«Балтнефть».
проспект Мира, 151.
-
(-).
75,16.
-
(-).
69,69.
-
(-).
81,33.
«Сургутнефтегаз».
проспект Победы, 221А.
-
(-).
73,16.
-
(-).
69,18.
80,99.
(-).
80,99.
* цена с учетом акции «Янтарная выгода».
О том, где топливо еще можно было найти, сообщил… муниципальный Центр организации движения и пассажирских перевозок Калининграда. Оказалось, что из-за автомобильных очередей на некоторых АЗС (где бензин еще продавался) случились дорожные заторы, сказавшиеся на движении автобусов. В списке значились АЗС на улицах Елизаветинской и Ульяны Громовой.
В понедельник, 29 июня, в первой половине дня уже пешком мы отправились на АЗС «Тебойл» на Елизаветинской. По состоянию на 13.00 бензина там уже не было, но машины продолжали стоять в очереди. «Бензина нет. Вообще. Закончился где-то часа три с половиной назад. Люди не уезжают, ждут. Надеются, что будет», — рассказали сотрудники заправки. Они предположили, что автомобилисты не уезжают, поскольку у них закончился бензин, поэтому уехать они просто не могут. «Но когда будет бензин — неизвестно. Мы сами не знаем, когда он будет», — признались они.
На заправке «Балтнефти» у «Военного городка» было тихо. Ни очереди, ни толкотни. Все потому, что на табло высвечивались нули — нет ни бензина, ни дизеля. Последний, по словам продавца, разобрали еще вчера: «Люди приезжали — заправлялись. Но я, к сожалению, не успела».
Но некоторые машины на АЗС все же заправляли. «Это спецтехника, — пояснила оператор. — Транспорт МЧС, полиции, “Скорая помощь” и так далее». Кроме того, на заправке обслуживают обладателей «топливных карт».
Автомобилистка, у которой заветной карты не было, стояла в раздумьях. «Теперь, наверное, в Малое Васильково поеду, — говорит она. — Там, по слухам, есть какая-то заправка, где бензин продают за наличку. Но где она точно находится — я не знаю. Буду искать, делать нечего…».
На АЗС «Р&Н» на пересечении Горького и Гайдара очередей в первой половине дня не было, как и бензина. Только дизель по 99,99 ₽ за литр. Операторы говорят, что такая ситуация довольно давно. 95-го нет уже недели три, 92-й перестали завозить примерно неделю назад. Дизель пока есть, но заливать его можно не столько, сколько хочешь, а по 60 литров «в руки».
«Дорого, конечно, — признался пожилой мужчина, заливавший топливо в бак своего внедорожника. — Раньше я дизель по 81 рублю брал, теперь почти за сотню покупать приходится». Впрочем, большой трагедии в сложившейся ситуации он не увидел: «Я помню дефицит и гречки, и дефицит сахара, и много чего еще. Надеюсь, с топливом все скоро наладится».
На ул. Кошевого в понедельник в первой половине дня было оживленно. На «Лукойле» все виды топлива имелись в наличии. Дизель можно было приобрести за 81,73 ₽, АИ-92 — за 69,14 ₽, а АИ-95 — за 73,05 ₽ Однако для того, чтобы заправиться, автомобилистам необходимо было отстоять огромную очередь, которая тянулась по ул. Кошевого и заворачивала к ТЦ «Балтийский пассаж» на ул. Карамзина.
Из окон автомобилей слышались жалобы на сложившуюся обстановку. «Я на Кошевого стою, но ты не приезжай сюда. Уже час стою, еле движемся. Сейчас еще бензин закончится, и я зря простою!» — нервно кричала кому-то женщина в трубку телефона. Практически все автомобилисты, мимо которых мы проходили, выражались злобно и нецензурно. Женщине, которая попыталась проехать на АЗС без очереди, сообщили, что она «овца тупая».
Кто-то из автомобилистов впервые за долгие годы пересел на автобус. «Бензин в баке заканчивается. А стоять во всей это очереди — это я ж остатки бензина и потрачу», — рассказал новоиспеченный пассажир общественного транспорта.
Проблемы испытывали и водители автобусов, которые из-за тянувшейся к АЗС очереди не могли отъехать от остановки. Каждый раз этот простой, казалось бы, маневр сопровождался гудками, агрессивными криками и нецензурной бранью.
Жизнь в понедельник кипела и на АЗС «Газпром» на Кошевого, где можно было заправиться метаном за 38,84 ₽ В очереди стояли шесть машин такси. Кстати, как обратили внимание пассажиры, расценки на услуги в последние дни резко выросли даже у тех таксистов, кто ездит на газе или на электромобилях. Возможно, это традиционный скачок для турсезона, но и резкий рост запросов на перевозки со стороны тех, кто остался без машин, тоже мог взбодрить кривую спроса и предложения.
На заправках «Сургутнефтегаз» на Карамзина и «Балтнефть» на Кошевого топлива не оказалось. «Дизельного топлива нет. Ждем завоз. Не знаем, когда это будет, может, и сегодня даже. А бензина пока нет. У нас на самом деле нет информации. Придет, не придет — не знаем ничего», — говорила сотрудница отчаявшимся автомобилистам, которые в надежде стояли у кассы.
При этом экстренные службы могут заправиться на АЗС по топливным картам. Однако, по словам оператора, не все они действуют.
Проблемы наблюдаются и на востоке Калининградской области. По словам местных жителей, на три города — Черняховск, Гусев и Озерск — 28 июня работала одна заправка «Лукойла» в Черняховске, к которой также выстроилась большая очередь.
Помимо этого, на маленькой заправке «Яхонт» в Гусеве 27 июня резко выросла стоимость АИ-92. «Цена за литр уже 88 ₽ за 92-й, а была 68 ₽ еще позавчера [26 июня]. Моя зарплата будет вся на бензин уходить», — рассказала местная жительница.
Правительство Калининградской области в первой половине понедельника ситуацию не комментировало, несмотря на запросы. На странице губернатора в «ВК» под постом про праздник «Янтарные паруса» — огромное число комментариев с жалобами на ситуацию с бензином.
«Это хорошо, слов нет, но пока радоваться не очень хочется. Полночи отстоял за бензином. Думаю, нужно говорить правду по вопросу топлива, чтобы люди рассчитывали свои силы и строили свои планы. А Вы всех дезинформировали, что с бензином перебоев нет. В таких вопросах правда — это доверие к власти. Люди все поймут».
«В области коллапс с топливом, а за выходные три поста: симпозиум, день молодежи и кораблики! П — приоритеты. Ни оперативного штаба, ни горячей линии, ни помощи на дорогах, ни онлайн-информирования граждан о наличии бензина на заправках и ожидаемом прибытии бензовоза… Это какой-то новый курс в школе губернаторов — “Решение проблем населения путем игнорирования”? Мы вот с детьми еле выбрались с Донского в выходные: несколько дней ни капли бензина вокруг, машина на последних каплях глохла и чихала».
«Под парусом хорошо, тем более под алым. И передвигаешься, и в очереди стоять за топливом не надо. Здорово».
«Губер придумал себе виртуальный мир, в нём живёт и радуется».
«Здорово, пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать, да и 92-й в очередях. Может, Вам пора регионом заняться, а не путешествовать?».
«Алексей Сергеевич, а где бензин-то, который в достаточном количестве в области? Может, хватит уже по Минскам кататься, наведите порядок в области… Народ на грани уже от проблем с бензином…».
«Алексей Сергеевич, как же так? Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградской области нет, а на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках города и области. И это при том, что уже введён лимит на продажу топлива в один бак».
«Подавайте в отставку немедленно!».
«Подскажите, на какой заправке заправляетесь вы и ваш многочисленный аппарат? Думаю, именно там нет проблем с топливом?».
«Хочется увидеть пост с информацией о более насущных вопросах — о ситуации с бензином на АЗС. Ни одна АЗС и горячая линия не дают информацию о том, когда бензин снова появится на заправках Калининграда и области. Бензина нигде нет; информации о том, когда он появится в продаже, нет. И ответы министерств о том, что поставки идут в штатном режиме и никакого дефицита топлива нет, выглядят как издевательство».
Ответов на эти комментарии на странице губернатора в понедельник не было.
Стоит отметить, что топливный кризис уже случался в Калининградской области в 2012 году, в 2025 году отмечались перебои с поставками бензина АИ-95 на некоторых заправках. На этот раз кризис отмечается во многих российских регионах. Если в Крыму он был связан с проблемами поставок по сухопутному пути через новые территории, то в других регионах, как утверждают региональные власти, основная проблема — ажиотажный рост спроса на фоне информационного давления. Автомобилисты, опасаясь возможных перебоев с топливом, начали заправлять полные баки и канистры, что увеличило среднее потребление. Отметим, что накануне на проблему обратил внимание президент Путин. Он заявил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны используются по максимуму, запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.
Текст: Карина Захарийчук, Кирилл Синьковский, Виктория Никонорова, Ангелина Пономарева, Оксана Майтакова. Фото: Юлия Власова, Карина Захарийчук, Кирилл Синьковский / «Новый Калининград», Ангелина Пономарева.