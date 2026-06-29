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Цветоводы предупредили, что многие комнатные растения — ядовитые

Однако они представляют опасность только если их съесть.

Источник: Нижегородская правда

Многие комнатные растения содержат ядовитые вещества, но их опасность заключается только в соке, который может вызвать отравление при попадании внутрь организма. Особенно важно соблюдать осторожность владельцам цветов, если в доме есть дети или домашние животные, рассказали 360.ru эксперты.

Агроном Елизавета Тихонова подчеркнула, что не только комнатные растения, но и многие красивые садовые цветы могут быть ядовитыми. Однако это не означает, что их нельзя выращивать. Главное — не употреблять их в пищу.

Флорист Елизавета Ястова отметила, что у некоторых растений есть съедобные плоды, но они появляются крайне редко. При повреждении листьев или стеблей выделяется белый сок, который может быть токсичным. Поэтому важно размещать такие растения в местах, недоступных для детей и животных.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, при покупке букета для женщины, у которой есть домашнее животное, важно тщательно выбирать цветы: некоторые растения могут навредить питомцам.