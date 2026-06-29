Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

81-летний калининградец стал фигурантом уголовного дела после ДТП с двумя сбитыми пешеходами на улице Кутузова

ДТП случилось еще в декабре прошлого года.

В Калининграде завели уголовное дело после ДТП со сбитыми двумя пешеходами на улице Кутузова. Фигурант дела — 81-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Напомним, утром 7 декабря 2025 года пенсионер, управляя автомобилем «Хендэ», сбил двух человек. 69 летняя женщина тогда получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Нарушителю ПДД грозит до двух лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше