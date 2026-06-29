81-летний калининградец стал фигурантом уголовного дела после ДТП с двумя сбитыми пешеходами на улице Кутузова

В Калининграде завели уголовное дело после ДТП со сбитыми двумя пешеходами на улице Кутузова. Фигурант дела — 81-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Напомним, утром 7 декабря 2025 года пенсионер, управляя автомобилем «Хендэ», сбил двух человек. 69 летняя женщина тогда получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Нарушителю ПДД грозит до двух лет лишения свободы.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше