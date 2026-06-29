Глеб Никитин: «Нижегородская область обеспечена топливом»

По его поручению в минувшие выходные специалисты министерства ЖКХ во главе с министром Михаилом Куренковым провели рейды по автозаправочным станциям. За это время они проверили 33 АЗС в Нижнем Новгороде, включая 28 сетевых и пять независимых, в том числе на улицах Родионова, Бринского, Ванеева, проспекте Гагарина, Ларина, Кузбасская, Рябцева, Бурнаковская, Московское, Комсомольское шоссе, проспект Героев.