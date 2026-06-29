Глеб Никитин: «Нижегородская область обеспечена топливом»

Ситуация с топливом в Нижегородской области остается под контролем, несмотря на повышенный спрос и очереди на некоторых АЗС. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, ссылаясь на данные рейда по заправкам региона.
По его поручению в минувшие выходные специалисты министерства ЖКХ во главе с министром Михаилом Куренковым провели рейды по автозаправочным станциям. За это время они проверили 33 АЗС в Нижнем Новгороде, включая 28 сетевых и пять независимых, в том числе на улицах Родионова, Бринского, Ванеева, проспекте Гагарина, Ларина, Кузбасская, Рябцева, Бурнаковская, Московское, Комсомольское шоссе, проспект Героев.
По итогам мониторинга выяснилось, что на большинстве заправок очереди составляют от двух до восьми автомобилей на колонку. На независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо стоит на 15−40% дороже, чем на сетевых. При этом спрос на таких заправках остается низким.
Во время проверки пять сетевых заправок временно не работали: четыре были закрыты на технологический перерыв, еще на одной в это время разгружался бензовоз.
При этом, по словам Никитина, очереди наблюдаются лишь на части заправок.
«На части заправок действительно наблюдаем очереди: сказываются и возросший спрос, и выходные дни, и высокий трафик в тех местах, где эти АЗС расположены», — отметил глава региона и подчеркнул, что завышенные цены фиксируются преимущественно на частных АЗС, небольших сетях и заправках, работающих по франшизе, тогда как федеральные сети сохраняют прежнюю стоимость топлива.
По данным правительства, Нижегородская область обеспечена необходимыми запасами топлива, а региональные власти находятся в постоянном контакте с федеральными коллегами для контроля ситуации.
Напомним, что, по словам губернатора Нижегородской области, основной причиной очередей и ограничений топливных компаний стал спекулятивный ажиотаж. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня.
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