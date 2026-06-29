В Нижегородской области открылся второй Центр медицины здорового долголетия

Жителям Нижегородской области теперь доступна новая площадка для выявления механизмов старения организма и профилактики хронических заболеваний. Специализированное комплексное обследование теперь можно пройти в Центре медицины здорового долголетия на базе Городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Это уже вторая подобная площадка — весной аналогичный центр открылся в Городской поликлинике № 7.
Старт работе центра в Городской поликлинике № 4 был дан 26 июня в рамках проекта «Вечер ПРОздоровье». В учреждении с регулярной периодичностью проводятся тематические акции, когда пациентам предлагают пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в позднее вечернее время, после окончания рабочего дня.
Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, центры медицины здорового долголетия — это новое направление профилактической медицины, основанное на современных научных данных о механизмах старения. Пациентам предлагают выполнить комплексную оценку резервов организма, определить биологический возраст и получить персонализированную программу сохранения здоровья и активного долголетия. Это ценный вклад в реализацию задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Сегодня мы уже не просто говорим о возрасте человека, а можем определить возрастные изменения организма и воздействовать на них. Современная медицина располагает научно доказанными методами, которые позволяют замедлить эти процессы и сделать период активной, здоровой жизни человека более продолжительным. Именно для этого и создаются Центры медицины здорового долголетия», — пояснила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Первый этап обследования включает биоимпедансометрию: исследование позволяет оценить состав тела, соотношение мышечной и жировой массы, а также содержание жидкости в организме. Кроме того, специалисты проводят исследование жесткости сосудов, оценивают мышечную силу, выполняют функциональные пробы, измеряют основные антропометрические показатели и рассчитывают биологический возраст пациента. Неотъемлемой частью обследования является расширенное анкетирование, включающее около 200 вопросов. Оно помогает оценить качество сна человека, особенности его питания, уровень физической активности, стрессовую нагрузку, эмоциональное состояние, когнитивные функции и другие показатели, влияющие на процессы старения.
По итогам первого этапа специалисты делают выводы о необходимости дальнейших обследований. Второй этап предусматривает более глубокую диагностику различных механизмов старения.
После завершения всех исследований каждому пациенту оформляют персональный «Паспорт здоровья» и разрабатывают индивидуальный маршрут оздоровления. В зависимости от выявленных особенностей он может включать физиотерапевтические процедуры, свето- и магнитотерапию, занятия лечебной физкультурой, посещение антистресс-кабинета, релакс-зоны, соляной пещеры, иглорефлексотерапию и другие методы профилактики.
«Мы ищем не уже сформировавшиеся заболевания и даже не только привычные факторы риска. Главная задача центра — выявить предриски старения и развития хронических заболеваний, когда человек еще считает себя здоровым. Именно на этом этапе можно наиболее эффективно скорректировать образ жизни и предупредить развитие болезни. Комплексное обследование занимает около 1,5—2 часов, зато по его итогам каждый пациент получает персональный маршрут оздоровления и, при необходимости, дальнейшее диспансерное наблюдение», — рассказала главный врач Городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.
В каждом центре медицины здорового долголетия работают мультидисциплинарные команды. Это врачи по медицине здорового долголетия, медицинские сестры, администраторы и специалисты физиотерапевтической службы. Такой подход позволяет сопровождать пациента на всех этапах обследования, а часть профилактических процедур при необходимости начинать уже в день обращения.
В день открытия Центра медицины здорового долголетия в Городской поликлинике № 4 его первыми пациентами стали 15 человек. Всего в рамках акции «Вечер ПРОздоровье» диспансеризацию и профилактические обследования прошли более 50 жителей региона.
Как напомнили в областном Минздраве, обратиться в новый Центр медицины здорового долголетия могут все жители региона старше 18 лет независимо от прикрепления к медицинской организации. Записаться можно через контакт-центр Городской поликлиники № 4, у администратора или на сестринском посту. Центр расположен по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Приокская, д. 4.
«Открытие еще одного Центра медицины здорового долголетия — это важный шаг к тому, чтобы нижегородцы сохраняли качество жизни, высокий уровень энергии, долголетие и интерес к своему здоровью. Это замечательная практика, которая должна быть доступной для каждого жителя региона», — подчеркнула Герой Труда России, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская.
Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.