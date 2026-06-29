В Нижегородской области открылся второй Центр медицины здорового долголетия

«Мы ищем не уже сформировавшиеся заболевания и даже не только привычные факторы риска. Главная задача центра — выявить предриски старения и развития хронических заболеваний, когда человек еще считает себя здоровым. Именно на этом этапе можно наиболее эффективно скорректировать образ жизни и предупредить развитие болезни. Комплексное обследование занимает около 1,5—2 часов, зато по его итогам каждый пациент получает персональный маршрут оздоровления и, при необходимости, дальнейшее диспансерное наблюдение», — рассказала главный врач Городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.