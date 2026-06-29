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В России обновят стандарты дошкольного и начального образования

Минпросвещения обновит стандарты дошкольного и начального образования в 2027-м.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В следующем году в России обновят стандарты дошкольного и начального образования, сообщили в Минпросвещения.

«В 2026-м будет актуализирован ФГОС основного общего образования, в 2027-м —дошкольного и начального образования», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ведомство уже утвердило новый стандарт старшей школы с усиленной естественно-научной составляющей.

В Год дошкольного образования Минпросвещения внедряет комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детсадах. На этом фоне с 1 сентября в стране вступают в силу соответствующие рекомендации. В частности, они касаются песен, игрушек, оформления пространств, программ работы и проведения занятий с детьми. Все это входит в План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года.