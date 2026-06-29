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В Волгограде шестерых пострадавших при ударе ВСУ выписали из больницы

Шесть человек, пострадавших при атаке ВСУ на Волгоград, выписали из больницы.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. Шесть человек, пострадавших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня, выписаны из больницы, сообщили в областном комитете здравоохранения.

Как информировал губернатор Андрей Бочаров в субботу, 27 июня, в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда погиб человек, поиски еще одного продолжались, 11 пострадавших госпитализированы. В воскресенье Бочаров сообщил, что найдено тело второго работника.

«Шесть человек выписаны. Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение. Еще один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное», — сказали в облздраве.

Там уточнили, что остальные пострадавшие также находятся под медицинским наблюдением, их состояние средней степени тяжести.