В Волгограде шестерых пострадавших при ударе ВСУ выписали из больницы

Как информировал губернатор Андрей Бочаров в субботу, 27 июня, в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда погиб человек, поиски еще одного продолжались, 11 пострадавших госпитализированы. В воскресенье Бочаров сообщил, что найдено тело второго работника.