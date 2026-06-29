Разведчик Маяцкий стал соратником писателя Шолохова

Три дня в открытом море не сломили капитана 3-го ранга и разведчика Петра Маяцкого. Это был человек железной закалки и несгибаемой воли. Ещё с 13 лет парнишка работал в забое на шахте. Мужчина прошёл три войны, несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Став руководителем Вёшенского района Ростовской области, Пётр Маяцкий на протяжении почти трёх десятилетий был верным соратником писателя Михаила Шолохова.